Manisa'da kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Beşeylül Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi üzerinde Ahmet E. (28) idaresindeki 45 KB 4601 plakalı kamyonet ile Mehmet Ö. (13) yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Yaralanarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kamyonet sürücüsünün ifadesine başvuruldu.







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