Manisa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Efe (30), Barbaros Mahallesi 4470 Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.



Efe, tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.









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