Manisa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada otomobil içinde 60 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli sulh ceza hakimliğinca tutuklandı.





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