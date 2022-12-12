Manisa'da bıçaklanarak gasbedilen kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayram Güler (27) Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Bıçak darbesiyle Güler'i yaralayan ve cep telefonunu ile 2 bin 500 lirasını alan şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldıran Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı.