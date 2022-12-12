Manisa'da bıçaklanarak gasbedilen kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Güler (27) Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bıçak darbesiyle Güler'i yaralayan ve cep telefonunu ile 2 bin 500 lirasını alan şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldıran Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.