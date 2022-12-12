Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 17 Aralık Cumartesi günü Tuzlaspor'u ağırlayacak Manisa FK, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.









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