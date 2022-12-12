Manisa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T'nin Yukarıçobanisa Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.



Jandarma, hükümlüyü tarlada çalışırken yakaladı. C.T, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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