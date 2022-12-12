Manisa'daki uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Turgutlu'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 kilo 160 gram skunk ele geçirildi.

Otomobilde bulunan N.A. ile H.T, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.





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