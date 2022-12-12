Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

AA

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurdukları otomobildeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta ve zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 56 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ö. (28), R.B. (30), N.Ö. (31) ve H.Y. (25) tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'daki uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'daki uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli ...
Manisa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Soma'da akrabası tarafından av tüfeğiyle vurulan çocuk öldü
YEREL HABERLER Soma'da akrabası tarafından av tüfeğiyle vurulan ...
Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
16 yaşındaki Serhat, teyzesini korumak isterken canından oldu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Serhat, teyzesini korumak isterken ...
16 yaşındaki Servet, teyzesini korumak isterken öldürüldü
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Servet, teyzesini korumak isterken ...
Sarıgöl'de halı saha tellerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de halı saha tellerinde mahsur kalan kedi ...
Akhisarspor çare bulamadı
YEREL HABERLER Akhisarspor çare bulamadı
Somaspor'un yüzü güldü
YEREL HABERLER Somaspor'un yüzü güldü
Manisa'da bıçaklanarak gasbedilen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da bıçaklanarak gasbedilen kişi yaralandı
Manisa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 ...
Manisa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ...
Somaspor - Bursaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Bursaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Somaspor - Bursaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Bursaspor (FOTOĞRAFLAR)
Somaspor - Bursaspor: 3-1
YEREL HABERLER Somaspor - Bursaspor: 3-1
Manisa FK Play-Off hattına giremedi
YEREL HABERLER Manisa FK Play-Off hattına giremedi
Manisa'da kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin ...
Akhisar'da "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kutlandı
YEREL HABERLER Akhisar'da "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" ...
Somaspor'un konuğu Bursaspor
YEREL HABERLER Somaspor'un konuğu Bursaspor
Köprübaşı'ndaki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Köprübaşı'ndaki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi ...
Manisa BŞB seri yapamadı
YEREL HABERLER Manisa BŞB seri yapamadı
Kula'da Deri İhtisas ve Karma OSB için sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Kula'da Deri İhtisas ve Karma OSB için sözleşme ...
Alaşehir'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Alaşehir'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.