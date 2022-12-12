Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurdukları otomobildeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta ve zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 56 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ö. (28), R.B. (30), N.Ö. (31) ve H.Y. (25) tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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