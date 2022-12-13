Manisalı miniklerin hayalleri masal kitabına dönüştü

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MANİSA (AA) - Turgutlu ilçesinde anaokulu öğrencilerinin yaptığı resimler masallaştırılarak kitap haline getirildi.

Turgutlu Şehit Sevda Güngör Anaokulu eğitimcilerinin, çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak için başlattıkları "Çevrimdışı Zamanlar Bizi Hayata Bağlar" projesi kapsamında öğrenciler, hayal dünyalarını yaptıkları resimlere yansıttı.

Resimlerindeki hayallerini paylaşan çocukların anlattıkları, eğitimcilerin girişimleriyle masal kitabı haline getirildi.

"Masal Ağacı" adı verilen kitap, ilçe protokolüne ve öğrencilere dağıtıldı.

Kitapla ilgili bilgi veren anaokulu öğretmeni Halime Soysaloğlu, 2 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, Kovid-19 salgını döneminde daha fazla ekranla buluşan çocukları, ekran bağımlılığından korumak için projeyi uyguladıklarını söyledi.

Okul Müdürü Mehmet Sait Batıhan da proje sayesinde çocukların hem hayal dünyasını yansıtmayı hem de kendilerini daha iyi ifade edebilmeyi öğrendiğini belirterek, "Bir amacımız da çocukları ekran bağımlılığından kurtarabilmek, kültürümüzle daha iyi bir şekilde tanıştırabilmek. Bakanlığımızın Anadolu Masalları projesi bizim için bir çıkış noktası oldu." dedi.





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