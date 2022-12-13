Manisa'da ağaca çarpan çöp kamyonunun sürücü yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çöp kamyonunun ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.

M.K. idaresindeki 45 ACN 496 plakalı Alaşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, İstasyon Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu parkta bulunan ağaçlara çarparak durdu.

Kazada yaralanan sürücü Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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