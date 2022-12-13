Manisa'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu Nebi Kubani, Dilşikar Mahallesi'ndeki evine gelen arkadaşı Delaver Afzali (30) ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Afzali, Kubani'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kubani'yi Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kubani, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli Afzali'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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