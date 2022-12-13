Manisa'da 16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı

Sahte avukat şebekesinden notlar: Bu fakir, bir şey çıkmaz

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Çerkezhamidiye Mahallesi'nde akrabasını öldürdükten sonra jandarma ekiplerince yakalanan F.Y'nin karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Soma ilçe merkezinde yaşayan F.Y. (22), 2 gün önce evi terk eden 5 aylık hamile eşi B.Y'nin (21) Çerkezhamidiye Mahallesi'ndeki babasının evine gitmiş, B.Y'nin yakını Serhat Övek (16) elinde av tüfeği olan F.Y'nin eve girmesine engel olmaya çalışmıştı.

Çıkan tartışmada F.Y, Övek'i göğsünden vurarak öldürmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.