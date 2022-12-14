Manisa İl Emniyet Müdürü Uslusoy, Turgutlu'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu

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MANİSA (AA) - Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Turgutlu ilçesinde şehit aileleri ile gazilerle bir araya geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği şubesini ziyaret eden Uslusoy, burada şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Şehit aileleri ve gazilerin taleplerini dinleyen Uslusoy, derneğin Turgutlu Büro Sorumlusu Ahmet İlter'e yaptıkları çalışmalardan dolayı plaket verdi.

Ziyarette Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak da yer aldı.

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