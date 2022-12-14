Demirci Belediyesi, GES ile gelir sağlıyor

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından kurulan güneş enerji santralinde (GES) üretilen enerji ile gelir sağlıyor.

İlçede 1300 rakımlı Kocahisar mevkisindeki 19 bin metrekare alana Demirci Belediyesinin yaklaşık 4 milyon liralık yatırımıyla kurulan 1700 panelli GES, aylık ortalama 100 kilovatsaat enerji üretti.

Santralin ürettiği enerji, ilçe belediyesinin bütçesine katkı sundu.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ilçede yenilebilir ve temiz enerji kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Güneş enerji santralimiz 1 yıldan bu yana ilçemize hizmet veriyor. Belediyemizin enerji giderlerinin ötesinde ilçemize maddi kazanç da sağlamaktadır. Demirci’nin sokaklarında ve belediye işletmelerinde kullanılan enerjiyi fosil yakıt kullanmadan doğrudan güneşten temin ediliyor. Hem ekonomik hem de çevreyi koruyan bir yatırım. 1700 panel kullanılarak hizmete sunduğumuz bu tesis yıllar boyu ilçemize hizmet verecek." dedi.

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