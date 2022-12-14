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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

AA

Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ve Yunusemre ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alaşehir'e kargoyla uyuşturucu gönderileceğini belirleyen İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kargo paketini teslim alan 19 yaşındaki E.Ö.'yü takibe aldı.

Ekiplerce durdurulan E.Ö.'nün eşyalarında yapılan aramada 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Yunusemre ilçesinde de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 40 gram uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucu bulundurma suçundan arandığı tespit edilen O.A, gözaltına alındı.



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