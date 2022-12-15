Manisa'da bir hastanın safra kesesinden 4 bin 536 taş çıkarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin safra kesesi, 4 bin 536 taş çıkarılarak temizlendi.

İlçe sakinlerinden 66 yaşındaki İmdat Kartal, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Osman Yurttaş'ın yaptığı kontrolde, Kartal'ın safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

Ameliyata alınan Kartal'ın safra kesesinden 4 bin 536 taş çıkarıldı.

İmdat Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyat sonrası sancılarından kurtulduğunu belirterek, "Gerçekten çok şaşırdım, sanki taş ocağı gibi. Yeniden sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

Dr. Osman Yurttaş ise nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını dile getirdi.

Taşların susam ile mısır tanesi büyüklüğü arasında değişen boyutlarda olduğunu kaydeden Yurttaş, "Tam 4 bin 536 taş çıkartıldı. Bu kadar çok sayıda taş nadiren olur. Genelde 1 veya 2 taş bile safra kesesi kanalına düşer. Ancak hastamız oldukça şanslı, hiçbir taş kanala düşmemiş." diye konuştu.





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