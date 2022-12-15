Akhisar Pazarcılar Odası Başkanı Güral'dan "alışverişinizi pazardan yapın" önerisi

MANİSA (AA) - Akhisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Güral, pazarlardaki fiyatların markettekilerden daha makul olduğunu belirterek, vatandaşların alışverişini pazar esnafından yapmasını tavsiye etti.

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu'nda (TÜSPAF) yönetim kurulu üyeliği görevini de yürüten Güral, ilçedeki bir semt pazarında gazetecilere yaptığı açıklamada zincir marketlerde özellikle sebze ve meyve fiyatlarının pazardakilere göre daha pahalı olduğunu, pazar yerlerinde vatandaşların ihtiyacını görecek her ürünün satıldığını söyledi.

Zincir market ile pazar fiyatları kıyasladığında arada yüzde 50 ila yüzde 100 fark olduğunu iddia eden Güral, "Günlük taze ve meyvenin tek adresi pazar yerleridir. Sebze ve meyvenin haricinde balık, peynir, kuru gıda, tuhafiye, giyim, ayakkabı gibi ürünleri de halkımızın hizmeti sunarak Türkiye genelinde tazeliğin tek adresi olduğumuzu iddia ediyoruz. Vatandaşlarımızı alışverişini pazarlardan yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.





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