Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Selimiye Mahallesi Dutlu Kuyu mevkisinde çiftçi Ali B'nin (72) kullandığı 45 ZT 157 plakalı traktör, sarp arazideki toprak yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Ali B'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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