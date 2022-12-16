Akhisar'da bir ilkokulun koridoru etnoğrafya müzesine dönüştürüldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Halil Mandacı İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri ve velileri, Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftasında yöresel kültüre yönelik farkındalık oluşturan konsepti hayata geçirdi.

Yerli malına vurguyu arttırmayı amaçlayan Halil Mandacı İlkokul Öğretmeni Halil İbrahim Tok, yerli malı yiyecekleri sınıflarda yemenin ötesine geçerek okul geneline yayılan bir etkinlik planladı.



Bu kapsamda öğrenci ve velilerin getirdiği halı ve kilimler, yöresel giysiler, mutfak eşyaları, oyuncaklar ve aksesuarlarla bir etnografya müzesine dönüştürülen koridorda öğrenciler, yer sofrasında yemek yedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, ilçenin kültürel ögelerinin yansıtıldığı konseptin halka açık alanda tekrarlanması için çalışma yapacaklarını açıkladı.







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