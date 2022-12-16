Manisa FK, Tuzlaspor maçına hazır

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında yarın Tuzlaspor'u konuk edecek Manisa FK, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı futbolcular, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde ter antrenmanı gerçekleştirdi, ardından da maç saatini beklemeye başladı.

Yarın saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda başlayacak maçı hakem Gamze Durmuş Pakkan yönetecek.



Manisa FK'de sakatlıkları bulunan Nizamettin Çalışkan, Adem Büyük ve Alioune Ba, müsabakada forma giyemeyecek.

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