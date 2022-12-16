Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 23 gram metamfetamin ile aparat bulundu.

Gözaltına alınan T.G. (40) işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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