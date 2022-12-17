Akhisar'a 8 spor projesi kazandırılacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 60 milyon lira yatırımla ilçede 8 tesisin hayata geçirileceğini açıkladı.

İlçe Başkanlığında gazetecilere açıklama yapan Füzün, tenis kortundan jimnastik salonuna, aydınlatmalı halı sahadan 250 kişi kapasiteli mahalle tipi spor salonuna 8 proje için ödeneğin çıktığını, kısa sürede ihalelere başlanacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Füzün, projelerle Atatürk Mahallesi Gölet mevkisine yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve judo salonu, Ali Şefik Ortaokulu bahçesine mahalle tipi spor salonu ve tenis kortu, Akhisar Gençlik Merkezinin yanına modern jimnastik salonu, Hürriyet Mahallesine spor salonu, Aliya İzzetbegoviç Lisesi bahçesinde basketbol ve voleybol sahası eski stadyuma kurulan yeni spor tesisine basketbol ve voleybol sahası yapılacağını aktardı.



Kırsal mahalleleri de unutmadıklarını ifade eden Füzün, Selçikli, Yenice, Yayakırıldık, Çamönü mahallelerine de aydınlatmalı halı saha yapılacağını kaydetti.

-TOKİ projesi

İlçede 267 konut ve 6 iş yerinden oluşan TOKİ projesinin Medar Mahallesi'nde yapılacağını söyleyen Füzün, yer temini çalışmalarının tamamlandığını, arsa çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.