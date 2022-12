Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan, Anıl Usta, Nurettin Dinçer Demir

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Burak Altıparmak, Prib (Dk. 88 Stark), Gakpa (Dk. 82 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo (Dk. 88 Anıl Koç), Batuhan Kör, Mehmet Uysal (Dk. 63 Selim Ilgaz)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak (Dk. 68 Mustafa Emre Can), İsmail Konuk, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman (Dk. 90 Olatunbosun), Cisse, Kone (Dk. 68 Bilal Başacıkoğlu), Erol Can Akdağ (Dk. 90 İbrahim Has), Mata (Dk. 56. Yahaya), Adeniyi

Gol: Dk. 80 Prib (Manisa FK)





MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

