Manisa FK-Tuzlaspor maçının ardından

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında sahasında Tuzlaspor’u 1-0 mağlup eden Manisa FK’nin teknik direktörü Levent Eriş, verdikleri büyük mücadele sonucu kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Eriş, ikinci yarıda daha fazla pozisyon bulduklarını belirterek, özellikle kenarlardan ceza sahasına attıkları toplarla yakaladıkları net pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti.

Eriş, rakiplerine pozisyon vermeden kazandıklarına işaret ederek, "Ancak daha üretken olmamız lazım. Çok genç oyuncularımız var onların biraz daha gelişimi sağlamalıyız. Onların koşu parkuru ve topa sahip olma kabiliyetlerini çoğaltacağız. Büyük mücadele verdik, kazanmayı çok istedik, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyunu bozmadan başından sonuna kadar iyi bir mücadele gösterdiler. Hepsini kutluyorum." diye konuştu.

Eriş, ligin ilk yarısını deplasmanda karşılaşacakları Pendikspor maçı ile tamamlayacaklarını, ligin ikinci yarısında da takviyelerle daha kaliteli bir takım haline geleceklerini sözlerine ekledi.





- Zafer Yiğit: "Yenilgiyi hak etmedik"





Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Zafer Yiğit de iki takımın da sıcak bir havada iyi mücadele ettiğini belirtti.

Yiğit, maçta bazı bölümlerde üstün oynadıklarını dile getirerek, "Kritik dokunuşlar olmadığı için puan alamadık. Rakibimizin bulduğu yarım pozisyondan yediğimiz golle mağlup olduk. Yenilgiyi hak etmedik, En kötü 1 puan alacağımız maçtan, mağlup ayrıldığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.









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