Manisa'da özel öğrencilerin yetiştirdiği çiçekler, parkları süslüyor

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MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. kademede kurulan serada yetiştirilen çiçekler, kent peyzajında kullanılıyor.

Yunusemre ilçesindeki Keçiliköy Mahallesi'nde 11-27 yaş arası 115 öğrencinin bulunduğu okulda, derslerin bir bölümü, "Sevgi Yeşeren Emekler Projesi" kapsamında 2013 yılında kurulan 270 metrekarelik serada gerçekleştiriliyor.

Öğrencilere serada, uygulamalı olarak süs lahanası ve hercai menekşe yetiştiriciliği öğretiliyor.

Yetiştirilen çiçekler Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri ile Manisa Organize Sanayi Bölgesine bağlı park ve bahçelerin peyzajında değerlendiriliyor.

- "Aile bütçelerine de katkı sunuyorlar"

Okul müdürü Serdar Tekeli, AA muhabirine, serada yılın ilk döneminde 16 bin çiçek ürettiklerini belirtti.

Yaptıkları protokollerle çiçekleri kurumlara verdiklerini dile getiren Tekeli, "Elde edilen gelirle öğrenciler ailelerine destek oluyor. Döner sermayemiz sayesinde çocuklarımız aile bütçelerine katkı sunuyor." dedi.

Serada görev alan öğretmenlerin döner sermayeden kendilerine düşen payı, okulun ihtiyaçlarında kullanılması için okul aile birliğine bağışladığını ifade eden Tekeli, öğretmenlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Tekeli, okulda yeni birçok projeye imza atmalarında en önemli faktörün öğretmenler olduğunu kaydetti.

- "Çocuklarımızı bağımsızlaştırıyoruz"

Serada verilen eğitimin özel öğrencilerin gelişimini olumlu yönde etkilediğine işaret eden Tekeli, öğrencilerin elde ettikleri gelir sayesinde para yönetimini de öğrendiğini belirtti.

Tekeli, "Kendini topluma ait hissetme, toplum için bir şeyler üretme gibi güdüleri gelişiyor. Bu sayede daha öz güvenli oluyorlar. Çarşıda, pazarda ya da markete gittiğinde daha kolay alışveriş yapıyorlar. En önemlisi çocuklarımızı bağımsızlaştırıyoruz, daha az yardıma ihtiyaç duyar hale geliyorlar. Çocukların ruh hallerini de olumlu etkiliyor. Çocuklarımız serada, toprakla uğraşan herkes gibi daha neşeli daha dinamik oluyorlar. Buraya gelmeye can atıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Toprakla uğraşmak onları motive ediyor"

Okulun Tarım Teknolojileri Öğretmeni Ayşegül İnne de öğrencilerin bir şeyler üretip, karşılığını aldıklarında daha mutlu olduklarını söyledi.

"Toprakla uğraşmak onları motive ediyor, onlara enerji kazandırıyor. Açık alanda çalışmak daha çok motive ediyor." diyen İnne, okulda sera olmasının bu konuda büyük avantaj olduğunu dile getirdi.

İnne, öğrencilerin yapabildiklerini anladıkları zaman daha çok hırslandığını belirtti.

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