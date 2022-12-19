Manisa'da motosiklet hırsızlığı yapan kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Çobanisa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Aşağıçobanisa Mahallesi'nde F.A'ya ait motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.A. (18) olduğunu belirledi.

A.A, saklandığı bağ evine düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.







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