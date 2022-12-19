Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 91,37 gram esrar, 4,67 gram metamfetamin, 106 sentetik hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan 7 aparat ele geçirildi. Aramalarda bulunan ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

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