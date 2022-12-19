Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu hap sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Aşağıçobanisa Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın yaptı.



İş yerindeki aramalarda 723 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A (31), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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