Manisa'da kaybolan 82 yaşındaki yaşlı kadın aranıyor

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 82 yaşındaki yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Bozkır Mahallesi'nde yaşayan ve dün dağ kekiği toplamak üzere evden ayrılan Hürü Çetin'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

Son olarak Bozkır Mahallesi girişindeki Topbağı mevkisinde görüldüğü tespit edilen kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile mahalle sakinleri katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Belediye ekipleri arama faaliyetlerine katılan personele kumanya dağıttı.​​​​​​​

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