Manisa'da üzerlerinden uyuşturucu çıkan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Cumhuriyet Caddesi üzerinde şüpheli iki kişiyi durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin yapılan üst aramasında, 421 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi buldu.

Gözaltına alınan iki kişiden U.E. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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