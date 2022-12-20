Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kemaliye Mahallesi'nde E.Y'nin (30) kullandığı yük kamyonu ile A.A. (31) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobilin içinde yaralanan yolcular N.K. (44) ve A.K. (19) Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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