Manisa'da uyuşturcu bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Üzümlü Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada 78 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu içme aparatı, sigara sarma kağıdı ile 14 sentetik hap ele geçirildi.

Otomobilde bulunan O.K, E.K, O.K. ve F.K. gözaltına alındı.



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