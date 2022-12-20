Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 50 gram sentetik uyuşturucu buldu. Şüpheli M.T. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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