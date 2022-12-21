Demirci'deki Sayık Sulama Barajı su tutmaya başladı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde hizmete sunulan Sayık Sulama Barajı su tutmaya başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce ilçeye bağlı kırsal Sayık Mahallesi yakınlarındaki Çınarcık Deresi üzerine yapılan 590 bin metreküp kapasiteli baraj, son yağışlarla su tuttu.

Bölgedeki 960 dekar araziyi de suyla buluşturacak barajı inceleyen Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, Sayık Barajı'nın ilçedeki 5. sulama barajı olduğuna dikkati çekti.

Hükümetin yatırımlarıyla bölgeyi kalkındırmaya devam ettiğini dile getiren Selçuk, "Demirci'miz son yıllarda yapılan gölet ve baraj yatırımları ile sulu tarımda önemli bir noktaya gelmeye başladı. Çok yakın bir zamanda Durhasan Sulama Barajı'mızın da faaliyete geçmesini bekliyoruz. Hedefimiz Alaağaç, Boyacık ve Hüdük sulama gölet inşaatlarının da hızla tamamlanarak hizmete sunulması." dedi.

Sayık Mahallesi Muhtarı Fazlı Gökgöz de yatırım için yetkililere teşekkür ederek, "Mahallemiz ve yöremize hizmet verecek olan barajımız tamamlandı. Su tarım için çok önemli. Çiftçimizin topraklarına hayat verecek olan bu barajımızı yapan devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

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