Soma'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Aramada 15 gram kokainin bulundu. Araçtaki S.Y. (34) ile D.K. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.









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