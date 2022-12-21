Demirci'de 1570 veli, Aile Okulu Projesi'nde "öğrenci" oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde 2022 yılında 1570 öğrenci velisi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Aile Okulu Projesi"nden yararlandı.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce uygulanan Aile Okulu Projesi kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki 17 okulda öğrenci velilerine, kişisel gelişim ve aile gelişimi uzmanları tarafından eğitim verildi.

Bir yılda 1750 velinin eğitim aldığı proje kapsamında katılımcılara, aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta bilgiler verildi.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, yaptığı açıklamada projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütüldüğünü anımsatarak, "Bu projeyle velilerimizle buluşuyoruz. Belirlenen konularda ailelerimize önemli bilgiler sunuyoruz. Hedefimiz ailelerimiz ile birlikte çocuklarımızın gelişimine ve hayata hazırlanmalarına katkı sunmak. Çocuklarımızın topluma faydalı birer birey olmalarını sağlamak. Aile okulu projesi ile ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki tüm velilerimize ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.