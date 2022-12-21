Manisa'da hayırsever esnaftan, ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ürünlerin forklift ya da transpalet aracılığı taşınabilmesine yarayan palet imalatı yapan Süreyya Özkan, ıskartaya çıkmış ahşap malzemeleri ihtiyaç sahiplerine yakacak ihtiyacını karşılaması için dağıtıyor.

İş yeri, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de bulunan Süreyya Özkan, havaların soğumasıyla yakacak tedarikinde zorlanan vatandaşlar için harekete geçti.

Özkan, imalathanede artan veya ıskartaya çıkmış palet parçalarını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başladı.

Özkan, işletmeye gelemeyenlere de istedikleri yere parçaları götürüyor.

Süreyya Özkan, AA muhabirine, kış gününde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı istediğini belirtti. Elinden geldiğince yardım etmeye devam edeceğini aktaran Özkan, "Bu zincire diğer esnaf arkadaşlarımızda katılmasını beklerim." diye konuştu.

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