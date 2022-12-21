Manisa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şehitler Mahallesi Mehmetcik Caddesi'nde E.Y'nin (33) kullandığı 45 EY 806 plakalı otomobille S.K. (17) idaresindeki 45 AGA 679 plakalı motosiklet çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü S.K. ile arkasında oturan F.Y. (17) sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

F.Y'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü E.Y. gözaltına alındı.





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