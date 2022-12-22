Manisa'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Süleyman Girgin'in kullandığı plakasız motosiklet, Süleyman Demirel Bulvarı'nda refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yola savrularak ağır yaralanan Girgin, müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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