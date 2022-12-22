Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca 2022 sağlık verilerini paylaştı

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MANİSA (AA) - Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, ildeki kamu sağlık kuruluşlarına Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alan 100 hastadan 21'inin randevusuna gitmediğini söyledi.

Manisa Şehir Hastanesi'nde basın toplantısı düzenleyen İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, ildeki kamu sağlık kuruluşlarının 11 aylık verilerini paylaştı.

Karaca, 11 ayda 115 bin kişinin hastanelerde yatarak sağlık hizmeti aldığına dikkati çekerek, kamu hastanelerinde yaklaşık 130 bin hastanın ameliyat edildiğini belirtti.

Acil servislere 2 milyon başvuru olduğunu aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"MHRS üzerinden 2 milyon 750 bin randevu alınmış. Bu randevuya gelmeyenlerin sayısı da 601 bin maalesef. Her 100 hastanın 21'i randevulara gelmiyor. İptal etmediği zaman randevumuzu boşa harcamış, bekleyen diğer vatandaşımızın hakkını yemiş oluyoruz. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Yoğun bakım hizmetlerinde 17 bin hastaya hizmet verdiklerine işaret eden Karaca, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde de 730 bin hastanın muayene olduğunu sözlerine ekledi.

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