Manisalı kitapsever, kütüphane sevgisini torunlarına da aşıladı

MANİSA (AA) - Kitap sevgisi nedeniyle 45 yıl önce kütüphanede kıyılan nikahla evlenen Saadet Kaplan (64), genç nesle kitap okuma sevgisi kazandırmak için çalışıyor.
Şehzadeler ilçesine bağlı Karağaçlı Mahallesi'nde dünyaya gelen Kaplan, 8 yaşındayken ilkokul öğretmeninin düzenlediği gezide o dönemki ismi "Kitapsaray" olan Manisa İl Halk Kütüphanesi ile tanıştı.
O dönemden sonra kütüphaneden kopamayan Kaplan, geçmişte düğün merasimlerinin de yapılabildiği Kitapsaray'da 45 yıl önce dünyaevine girdi.
Sigorta mümessili olarak çalıştığı yıllar boyunca kütüphaneye düzenli olarak gelen ve kitap ödünç almaya devam eden Kaplan, emekli olduktan sonra daha fazla vakit ayırabildiği torunlarını da kütüphaneye bağlamayı başardı.
Saadet Kaplan, AA muhabirine kütüphaneyi ve kitapları çok sevdiğini, düğününü dahi kitapların arasında yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Kütüphaneye gitme alışkanlığını çocukları Cem ile Ceyda'ya da aşıladığını anlatan Kaplan, "Şimdi de 4 kız torunumla sürekli geliyoruz. Kitap okumayı çok seviyorum, fakat babam okutamadı. Okumayı çok istiyordum, kendim okuyamadığım için çocuklarımı okuttum, şimdi de torunlarımı okutuyorum. Buraya geldiğim zaman çok heyecanlanıyorum. Her gelişimde çocuklarıma, torunlarıma bunları anlatma arzusundayım. Düğün salonu olarak burayı seçmemin sebebi kitap sevgim. Çocuklarıma ve torunlarıma da bunu aşılamaya çalıştım. Kızım Ceyda 42 yaşına girdi. Halen onunla her gece yatmadan kitaplarımızı okuruz. 1,5 saat okuma saati yaparız."
Saadet Kaplan'ın torunları Yağmur ve Deniz de babaanneleriyle düzenli olarak geldikleri kütüphaneyi çok sevdiklerini belirterek, kendilerine bu sevgiyi aşıladığı için babaannelerine teşekkür ettiklerini ifade etti.