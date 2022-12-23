Demirci'de çiftçilere 240 arı kovanı ve 16 bin 220 adet meyve fidanı dağıtıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde çiftçilere arı kovanı ve meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesince 180 çiftçiye 16 bin 220 adet incir, badem, ceviz, kestane, Trabzon hurması ve aronya fidanı, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce de 24 arıcıya 240 adet kovanın dağıtımı için tören düzenlendi.

Demirci Tarım Ürünleri Merkezinde düzenlenen törende Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta tarafından çiftçilere arı kovanları ve meyve fidanları teslim edildi.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 2015'den bugüne 350 bin, bu yıl da 150 bin fidanı üreticilere teslim ettiklerini belirtti.



Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise Demirci'de yapılan her projenin karşılığının alındığını, tarıma önem verilen ilçeye yeni projelerin hayırlı olmasını temenni ettiğini ifade etti.











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