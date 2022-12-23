Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Ricky Tarrant'ı transfer etti

MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Ricky Tarrant'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezona TED Ankara Kolejliler ile başlayan 30 yaşındaki oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, kolej kariyerine ABD'de başlayan Tarrant'ın, Almanya, Kanada, Venezuela, Macaristan'ın ardından Türkiye'de Artvin Belediyesi, Mamak Belediyesi forması da giydiği belirtildi.
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