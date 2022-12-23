Manisa Büyükşehir Belediyespor, İlkan Karaman ve Selim Şav'ı transfer etti

MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, İlkan Karaman ve Troy Selim Şav'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezona TOFAŞ ile başlayan 32 yaşındaki tecrübeli forvet İlkan Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Yeşil beyazlılar, sezona Ayos Konyaspor ile başlayan 24 yaşındaki uzun Troy Selim Şav ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Açıklamada "İlkan Karaman ve Troy Selim Şav'a ailemize hoş geldin diyor yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan 16 Kasım'da takıma katılan ABD'li Raymar Morgan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.