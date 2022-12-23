"Buğday Tanesi" filminin Manisa galası yapıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" filminin galası yapıldı.

Turgutlu'da bulunan bir sinema salonunda düzenlenen galaya filmin başrol oyuncusu sanatçı Kutsi ile AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, protokul üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle gösterime katılamayan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, çektiği video ile etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kutsi, gösterimden önce yaptığı konuşmada, 3 hafta önce başlayan projede dönüşlerin muhteşem olduğunu belirterek, "Bu proje benim için çok değerli. Sayıları yaklaşık 10 milyonu bulan engelli kardeşlerimizin sesi olmaya çalıştık. Onlara bir faydamız dokunabildiyse, onlarla omuz omuza verebildiysek bizim için büyük bir mutluluk." dedi.

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