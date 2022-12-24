AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK üyesi Murat Baybatur, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Baybatur, beğendiği fotoğrafları oyladı.
Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçen Baybatur, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafını oyladı.
AA'nın 102 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu söyleyen Baybatur, oylamada birbirinden güzel fotoğrafları yer alan muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.