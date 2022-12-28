Manisa’da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan iki kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde bir otomobil durdurdu.

Otomobilde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 16 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.A. (37) emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. ​​​​​​​

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