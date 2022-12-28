Alaşehir'de işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçi servisinin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Menderes Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde Şükrü K. (58) idaresindeki 45 J 5004 plakalı işçi servisi yolun karşısına geçen İlknur Aydemir'e (36) çarptı.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Şükrü K. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

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