Manisa FK, ikinci yarıdan umutlu

MANİSA (AA) - Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Spor Toto Süper Lig'e çıkma şanslarının olduğunu ve kadroya 2-3 takviye yapacaklarını bildirdi.



Mevlüt Aktan, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 28 puanla 9. sırada tamamladıkları sezonun ilk yarısını değerlendirdi.

Süper Lig iddialarının sürdüğünü dile getiren Aktan, bütçe planlamasında giderlerini bir önceki sezona kıyasla yarı yarıya azalttıklarını söyledi.

Transfer çalışmalarının da sürdüğüne işaret eden Aktan, "İki veya üç transfer yapacağız. Süper Lig'e çıkma şansımız var. 7'ye yakın asgari ücretle oynattığım genç oyuncu var. Bu oyunculara ülkemizden ve dünyadan inanılmaz derecede talep var. Artık risk alıp oynatıyor ve yetiştiriyoruz. Yurt dışından oyuncu alırken de satılabilir genç oyuncular alacağız." diye konuştu.

Aktan, Manisa'da Mümin Özkasap Stadı'nın ihtiyaçlarına cevap veremediğini ve stat sorununun bir an önce çözümünü beklediklerini de kaydetti.



Toplantıda kulüp başkan vekili Engin Anlı ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.



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