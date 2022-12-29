MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan EYT düzenlemesi değerlendirmesi:

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Türkiye'de herkes EYT meselesinin nasıl samimiyetle ele alındığını, sürecin ne kadar sağlıklı, demokratik ve iyi niyetle götürüldüğünü yaşayarak öğrenmiş oldu." dedi.

Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği (EYTADER) Genel Başkanı Nalan Esmeray ve beraberindeki dernek yönetim kurulu üyeleri, Erkan Akçay ile MHP Manisa İl Başkanlığında bir araya geldi.

Akçay, uzun süredir ülke gündemini meşgul eden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun yoğun bir çalışmayla çözüme kavuşturulduğu için mutlu olduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı olarak 2018 yılından bu yana düzenleme üzerinde çalıştıklarını anlatan Akçay "EYT meselesi, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bu defter, artık bir daha açılmamak üzere kapatılmıştır. Hep bunu söyledik, birkaç yıldır. Türkiye bakımından bir meselenin nasıl ele alınması gerektiğini ifade eder. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar diyoruz." diye konuştu.

Muhalefet partilerinin sözcülerinin EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarını takip ettiklerini belirten Akçay, değerlendirmelerinden onların bu işten memnun olmadıklarını gözlemlediklerini ifade etti.

Akçay, şunları kaydetti:

"Bu meselenin çözülmesinden, bir istismara son verilmesinden memnuniyet duymadıklarını aslında biliyoruz. 'Keşke çözülmeseydi de iyice yara olmaya başlayan konu kangrene dönüşseydi' diye... Bu sağlıklı bir bakış açısı değil, Türkiye'ye de bir faydası yok. Türkiye'de herkes EYT meselesinin nasıl samimiyetle ele alındığını, sürecin ne kadar sağlıklı, demokratik ve iyi niyetle götürüldüğünü yaşayarak öğrenmiş oldu. Herkese hayırlı olsun."

Desteklerinden ötürü Akçay'a teşekkür eden Esmeray da emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyle büyük bir sorunun çözüme kavuştuğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve emeği geçenlere teşekkür eden Esmeray, "Düzenlemede yaş sınırının olmaması sevindirici bir gelişme oldu. İnşallah yürürlüğe girdikten sonra hep birlikte bu sürecinin sonucunda Bursa'da genel merkezimizin olduğu yerde şenliklerle kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

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